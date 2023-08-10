كرة يد - الدنمارك تكتسح البرتغال ومواجهة نارية مع مصر في نصف نهائي كأس العالم للناشئين

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 23:16

كتب : FilGoal

الدنمارك - البرتغال

انتصر منتخب الدنمارك على نظيره البرتغالي في ربع نهائي كأس العالم للناشئين بنتيجة 35-25، وضرب موعدا مع مصر في نصف النهائي.

وتستضيف كرواتيا النسخة الحالية من كأس العالم للناشئين 2023.

وأنهى منتخب الدنمارك الشوط الأول بنتيجة 20-14.

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وفي الشوط الثاني كرر تفوقه بنتيجة 15-11.

وفاز منتخب مصر على نظيره جزر الفارو بنتيجة 38-34 بعد اللجوء لشوطين إضافيين وذلك ضمن ربع نهائي كاس العالم للناشئين.

وكان المنتخب المصري متأخر في النتيجة بفارق هدفين قبل ثواني من نهاية الوقت الأصلي لكنه نجح في التعادل 32-32.

وحسم منتخب مصر نتيجة الشوط الأول الإضافي 34-32 قبل أن تنتهي المباراة بنيتجة 38-34 وذلك بنهاية الشوط الإضافي الثاني.

وسيلتقي المنتخبان في نصف النهائي غدا الجمعة في التاسعة والنصف مساءً، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

يذكر أن منتخب مصر يحمل لقب النسخة الماضية من كأس العالم للناشئين 2019 عقب الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية.

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