نجم وسط النصر.. الداخلية يتعاقد مع محمود حسونة
الخميس، 10 أغسطس 2023 - 22:58
كتب : FilGoal
أعلن نادي الداخلية عن صفقة جديدة استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024.
محمود حسونة
النادي : الداخلية
وتعاقد الداخلية مع محمود حسونة لاعب وسط فريق النصر الذي تألق معه في الموسم الماضي بدوري الدرجة الثانية.
ووقع حسونة على عقد مدته 3 سنوات.
وعلى صعيد آخر أعلن نادي الزوراء العراقي التعاقد مع النيجيري كريستوفر جون مهاجم فريق الداخلية.
وتعد هذه الصفقة هي أول صفقة للنادي العراقي رفقة مدربه الجديد حسام البدري يبرمها من الدوري المصري.
وضمن الداخلية البقاء في الدوري بآخر جولة، وذلك بفضل الفوز على أسوان 4-2 في المباراة الأخيرة، التي قادت لهبوط الأخير.
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