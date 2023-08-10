صائد الجواهر.. بنفيكا يقتنص تروبين من أنياب إنتر
الخميس، 10 أغسطس 2023 - 21:18
كتب : FilGoal
أعلن بنفيكا البرتغالي رسميا عن تعاقده مع الحارس الأوكراني أناتولي تروبين قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني.
أناتولي تروبين
النادي : بنفيكا
وتمت الصفقة مقابل 11 مليون يورو.
الحارس البالغ من العمر 22 عاما، وقع على عقد مدته 5 سنوات، ينتهي في صيف 2028.
وتم تصعيد اللاعب لفريق شاختار الأول في عام 2020.
✍ Bem-vindo, Trubin! 🦅#Trubin2028 pic.twitter.com/izqt3CdwYK— SL Benfica (@SLBenfica) August 10, 2023
ولعب تروبين 94 مباراة بقميص شاختار، وخرج بشباك نظيفة في 39 منها.
وكان إنتر يستهدف تروبين لتعويض رحيل حارسيه، السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي انتهى عقده، الكاميروني أندري أونانا الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.
ولكن تدخل بنفيكا لاقتناص اللاعب الشاب حال بينه وبين إنتر، الذي لجأ لخيار بديل وهو إميل أوديرو.
بينما تعاقد النيراتزوري مع يان سومر حارس مرمى بايرن ميونيخ.
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