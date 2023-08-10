صائد الجواهر.. بنفيكا يقتنص تروبين من أنياب إنتر

أعلن بنفيكا البرتغالي رسميا عن تعاقده مع الحارس الأوكراني أناتولي تروبين قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني.

أناتولي تروبين النادي : بنفيكا بنفيكا

وتمت الصفقة مقابل 11 مليون يورو.

الحارس البالغ من العمر 22 عاما، وقع على عقد مدته 5 سنوات، ينتهي في صيف 2028.

وتم تصعيد اللاعب لفريق شاختار الأول في عام 2020.

ولعب تروبين 94 مباراة بقميص شاختار، وخرج بشباك نظيفة في 39 منها.

وكان إنتر يستهدف تروبين لتعويض رحيل حارسيه، السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي انتهى عقده، الكاميروني أندري أونانا الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.

ولكن تدخل بنفيكا لاقتناص اللاعب الشاب حال بينه وبين إنتر، الذي لجأ لخيار بديل وهو إميل أوديرو.

بينما تعاقد النيراتزوري مع يان سومر حارس مرمى بايرن ميونيخ.