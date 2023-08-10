خبر في الجول - عرضان منتظران من الدوري المصري لمهاجم الزمالك الشاب.. وموقف رحيله

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 21:07

كتب : إبراهيم رمضان

علي ياسر

ينتظر نادي الزمالك طلبان للتعاقد مع مهاجمه الشاب علي ياسر مواليد 2003.

وعلم FilGoal.com أن الجونة والداخلية يرغبان في الحصول على خدمات ياسر على سبيل الإعارة.

وسيتم بحث الأمر مع إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف الزمالك لـ في الجول: تسلمنا قرارا وزاريا للمشاركة في البطولة العربية لـ اليد في الجول يكشف كيف يفكر أوسوريو في مستقبل ناشئي الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بعرض جديد لـ لعبة.. ونعلم بمفاوضات الأهلي

وسيتحدد موقف الزمالك من رحيل اللاعب وفقا لرؤية المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو.

على صعيد آخر قطع البنك الأهلي إعارة حسام أشرف لاعب الفريق وعاد اللاعب إلى الزمالك مجددا.

وحسبما علم FilGoal.com فأن قطع الإعارة جاء بالاتفاق بين الطرفين.

المهاجم البالغ 22 عاما انضم للبنك الأهلي معارا في يناير الماضي لمدة موسم ولم يخض أي دقيقة بقميص الفريق.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية، فيما شارك لتوه في البطولة العربية، حيث فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0، وخسر أمام الشباب السعودي 1-0، وتعادل مع النصر 1-1.

علي ياسر الزمالك الجونة الداخلية
نرشح لكم
صائد الجواهر.. بنفيكا يقتنص تروبين من أنياب إنتر خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف برازيلي جديد في جدة.. الأهلي يضم إيبانيز من روما الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني" رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة عاد إلى منزله.. بيراميدز يضم مهند لاشين من فيوتشر
أخر الأخبار
صائد الجواهر.. بنفيكا يقتنص تروبين من أنياب إنتر 14 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عرضان منتظران من الدوري المصري لمهاجم الزمالك الشاب.. وموقف رحيله 24 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف 35 دقيقة | الدوري المصري
برازيلي جديد في جدة.. الأهلي يضم إيبانيز من روما 39 دقيقة | السعودية
الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني" 46 دقيقة | ميركاتو
رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب 53 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 3 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 4 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط