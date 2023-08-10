خبر في الجول - عرضان منتظران من الدوري المصري لمهاجم الزمالك الشاب.. وموقف رحيله

ينتظر نادي الزمالك طلبان للتعاقد مع مهاجمه الشاب علي ياسر مواليد 2003.

وعلم FilGoal.com أن الجونة والداخلية يرغبان في الحصول على خدمات ياسر على سبيل الإعارة.

وسيتم بحث الأمر مع إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وسيتحدد موقف الزمالك من رحيل اللاعب وفقا لرؤية المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو.

على صعيد آخر قطع البنك الأهلي إعارة حسام أشرف لاعب الفريق وعاد اللاعب إلى الزمالك مجددا.

وحسبما علم FilGoal.com فأن قطع الإعارة جاء بالاتفاق بين الطرفين.

المهاجم البالغ 22 عاما انضم للبنك الأهلي معارا في يناير الماضي لمدة موسم ولم يخض أي دقيقة بقميص الفريق.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية، فيما شارك لتوه في البطولة العربية، حيث فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0، وخسر أمام الشباب السعودي 1-0، وتعادل مع النصر 1-1.