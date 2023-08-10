برازيلي جديد في جدة.. الأهلي يضم إيبانيز من روما

أعلن أهلي جدة ضمه للمدافع البرازيلي روجر إيبانيز من روما.

ولم يذكر النادي السعودي قيمة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ24 عاما الذي وقع على عقد يربطه بالنادي حتى 2027.

بيد أن التقارير الصحفية ذكر أن الصفقة كلفت خزائن النادي السعودي 28.5 مليون يورو و3 ملايين أخرى كحوافز و20% من نسبة إعادة بيعه مستقبلا.

وكان إيبانيز انضم إلى روما قادما من أتالانتا في عام 2020 معارا قبل أن ينتقل نهائيا في 2021 مقابل 9 ملايين يورو.

وخاض إيبانيز مع روما 149 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع اثنين.

وتوج اللاعب البرازيلي مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وخلال الصيف الجاري ضم الأهلي كل من رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو وسميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف وفرانك كيسي.