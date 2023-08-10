برازيلي جديد في جدة.. الأهلي يضم إيبانيز من روما

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

روجر إيبانيز - روما

أعلن أهلي جدة ضمه للمدافع البرازيلي روجر إيبانيز من روما.

ولم يذكر النادي السعودي قيمة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ24 عاما الذي وقع على عقد يربطه بالنادي حتى 2027.

بيد أن التقارير الصحفية ذكر أن الصفقة كلفت خزائن النادي السعودي 28.5 مليون يورو و3 ملايين أخرى كحوافز و20% من نسبة إعادة بيعه مستقبلا.

أخبار متعلقة:
الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني" رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب

وكان إيبانيز انضم إلى روما قادما من أتالانتا في عام 2020 معارا قبل أن ينتقل نهائيا في 2021 مقابل 9 ملايين يورو.

وخاض إيبانيز مع روما 149 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع اثنين.

وتوج اللاعب البرازيلي مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وخلال الصيف الجاري ضم الأهلي كل من رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو وسميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف وفرانك كيسي.

أهلي جدة روما إيبانيز
نرشح لكم
مدرب النصر: أريد مدافعا أجنبيا على وجه السرعة تقرير سعودي: الهلال يرصد 200 مليون يورو لضم نيمار سيميوني: لم أتردد في رفض العروض السعودية لهذا السبب قنوات SSC تعلن طريقة إذاعة مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد "للقصة بقية".. أهلي جدة يتعاقد مع فرانك كيسي لن يعود للدوري الإسباني.. فييتو إلى القادسية السعودي قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن تسجيل اللاعبين الأجانب الشرق الأوسط: حمد الله مستمر مع اتحاد جدة بعد اجتماع ودي مع سانتو
أخر الأخبار
صائد الجواهر.. بنفيكا يقتنص تروبين من أنياب إنتر 14 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عرضان منتظران من الدوري المصري لمهاجم الزمالك الشاب.. وموقف رحيله 24 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف 36 دقيقة | الدوري المصري
برازيلي جديد في جدة.. الأهلي يضم إيبانيز من روما 39 دقيقة | السعودية
الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني" 46 دقيقة | ميركاتو
رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب 53 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 3 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 4 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط