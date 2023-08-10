الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني"

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 20:45

كتب : رضا السنباطي

أحمد سوداني

أعلن نادي غزل المحلة رسميا عن رابع صفقاته لهذا الصيف، حيث تعاقد مع اللاعب أحمد سوداني لدعم خط الهجوم.

أحمد سوداني

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وتم التعاقد بصفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد اللاعب مع مصر للمقاصة.

ووقع أحمد سودانى على عقود انضمامه لصفوف زعيم الفلاحين لمدة ثلاثة مواسم.

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وتم التوقيع بحضور خالد كساب مدير الكرة بالنادي.

وأوضح بيان النادي أن الصفقة تمت بناء على طلب خالد عيد المدير الفني للفريق.

ويستعد غزل المحلة لخوض منافسات دورى المحترفين الجديد، بعد هبوطه من الدوري الممتاز.

وتعاقد المحلة حتى الآن مع عبد الرحيم عموري من الحمام ومحمود غالي من بتروجت والمدافع أحمد صابر.

أحمد سوداني الدوري المصري
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