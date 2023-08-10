خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 20:25

كتب : عمرو نبيل

يوبا أوقاصي رفقة عبد الرحيم دغموم

اقترب انتقال يوبا أوقاصي من شبيبة القبائل إلى سموحة من الفشل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوبا أوقاصي لاعب شبيبة القبائل طلب مهلة من سموحة للتفكير على عرض انضمامه للفريق.

وطلب أوقاصي الحصول على مبلغ 150 ألف دولار، في حين عرض سموحة مبلغ 120 ألف دولار فقط.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع أسوان للتعاقد مع أحمد خالد خبر في الجول – سموحة يتمم صفقة جديدة من البنك الأهلي خبر في الجول – سموحة يتعاقد مع فادي فريد خبر في الجول – الكشف الطبي يفصل لاعب شبيبة القبائل عن سموحة

كان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بخبر وصول أوقاصي إلى مصر للخضوع للكشف الطبي في سموحة، والذي نجح فيه بالفعل قبل الاختلاف على بعض التفاصيل المالية.

أوقاصي قضى مسيرته كلها رفقة شبيبة القبائل بعدما تخرج من ناشئين الفريق.

صاحب الـ27 عاما شارك في 29 مباراة خلال الموسم الماضي.

سموحة أعلن في وقت سابق تعاقده مع عبد اللطيف بن قسو الجناح المغربي من شباب خنيفرة أحد أندية الدرجة الثانية في المغرب.

كان FilGoal.com قد علم في وقت سابق بأن سموحة أتم اتفاقه مع الأهلي بالفعل لاستعارة مصطفى البدري لمدة موسمين.

سموحة شبيبة القبائل يوبا أوقاصي
نرشح لكم
صائد الجواهر.. بنفيكا يقتنص تروبين من أنياب إنتر خبر في الجول - عرضان منتظران من الدوري المصري لمهاجم الزمالك الشاب.. وموقف رحيله خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف برازيلي جديد في جدة.. الأهلي يضم إيبانيز من روما الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني" رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب عاد إلى منزله.. بيراميدز يضم مهند لاشين من فيوتشر
أخر الأخبار
صائد الجواهر.. بنفيكا يقتنص تروبين من أنياب إنتر 14 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عرضان منتظران من الدوري المصري لمهاجم الزمالك الشاب.. وموقف رحيله 25 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف 36 دقيقة | الدوري المصري
برازيلي جديد في جدة.. الأهلي يضم إيبانيز من روما 40 دقيقة | السعودية
الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني" 46 دقيقة | ميركاتو
رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب 53 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 3 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 4 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط