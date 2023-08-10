خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة

اقترب انتقال يوبا أوقاصي من شبيبة القبائل إلى سموحة من الفشل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوبا أوقاصي لاعب شبيبة القبائل طلب مهلة من سموحة للتفكير على عرض انضمامه للفريق.

وطلب أوقاصي الحصول على مبلغ 150 ألف دولار، في حين عرض سموحة مبلغ 120 ألف دولار فقط.

كان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بخبر وصول أوقاصي إلى مصر للخضوع للكشف الطبي في سموحة، والذي نجح فيه بالفعل قبل الاختلاف على بعض التفاصيل المالية.

أوقاصي قضى مسيرته كلها رفقة شبيبة القبائل بعدما تخرج من ناشئين الفريق.

صاحب الـ27 عاما شارك في 29 مباراة خلال الموسم الماضي.

سموحة أعلن في وقت سابق تعاقده مع عبد اللطيف بن قسو الجناح المغربي من شباب خنيفرة أحد أندية الدرجة الثانية في المغرب.

كان FilGoal.com قد علم في وقت سابق بأن سموحة أتم اتفاقه مع الأهلي بالفعل لاستعارة مصطفى البدري لمدة موسمين.