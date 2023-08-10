مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف عروض مصطفى العش

لا يمانع غزل المحلة بيع مصطفى العش مدافع الفريق إلى فريق آخر من الدوري المصري، ولكن بشرط.

وقال مصدر مقرب من مصطفى العش لـFilGoal.com: "غزل المحلة لا يمانع بيع مصطفى العش للفريق صاحب العرض المناسب ماديا".

وأضاف"المصري وأكثر من فريق آخر يريدون اللاعب، والفريق صاحب العرض المناسب سيظفر بخدمات اللاعب".

وأتم "اللاعب لديه طموح للاحتراف الأوروبي فيما بعد، لذلك ستكون رغبته هي الانتقال للفريق صاحب المشروع الجيد، والذي سيوفر له فرصة النجاح بشكل أكبر".

مصطفى العش يجيد اللعب كقلب دفاع، أو كظهير أيسر.

صاحب الـ23 عاما شارك في 33 مباراة خلال الموسم المنقضي. سجل فيهم هدفا واحدا.