في الجول يكشف عائق يعطل انتقال باهر المحمدي من الإسماعيلي لـ المصري

لا يمانع نادي الإسماعيلي انتقال باهر المحمدي مدافع الفريق إلى النادي المصري، لكن ثمة عائق قد يعطل الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي لا يمانع رحيل باهر المحمدي للمصري لكن الإدارة المؤقتة لا يمكنها بيع اللاعب إلا من خلال الشرط الجزائي البالغ 20 مليون جنيه.

المصري سبق واتفق مع الإسماعيلي على دفع 14 مليون بالإضافة لتخلي اللاعب عن باقي مستحقاته البالغة 6 مليون.

الإسماعيلي عاد حاليا وطلب الحصول على المبلغ كاملا، على أن يسوي مستحقات باهر المتأخرة بعد ذلك.

باهر المحمدي من جهته، توصل لاتفاق مع المصري على كافة بنوده التعاقدية بالفعل، ويفضل الانضمام للمصري عن أي فريق آخر بسبب قرب العلاقات الجماهيرية بين المصري والإسماعيلي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة رفقة الإسماعيلي هذا الموسم. سجل فيهم هدفين.

ويلعب المحمدي مع الإسماعيلي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى موسما على سبيل الإعارة مع الزمالك.

ويملك المحمدي 12 مباراة دولية مع منتخب مصر.