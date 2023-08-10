كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام بلغاريا في كأس العالم للشباب.. وينافس على المركز السابع

خسر منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة أمام بلغاريا في مباراة تحديد المراكز بين الخامس والثامن لـ كأس العالم تحت 19 عاما.

وانتصر منتخب بلغاريا بصعوبة على منتخب مصر بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وتفوق منتخب بلغاريا في الشوط الأول بنتيجة 25-23 ثم أدرك منتخب مصر التعادل بصعوبة بنتيجة 28-26 في الشوط الثاني.

وتقدم منتخب بلغاريا في الشوط الثالث بنتيجة 25-21، ثم عاد منتخب مصر في الشوط الرابع وفرض التعادل والاحتكام لشوط فاصل بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الأخير حسم منتخب بلغاريا اللقاء لصالحه بنتيجة 15-12.

وينتظر منتخب مصر الخاسر من بلجيكا وإيطاليا في مباراة المركز السابع.

ويتواجد منتخب مصر بين الثمانية الكبار للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته.

وكانت أفضل نتيجة حققها منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين تحقيق المركز الرابع مرتين.

وكانت آخر مرة تواجد فيها منتخب مصر في ربع النهائي عندما حقق المركز الرابع في نسخة 2019.

وحصد منتخب مصر المركز الثاني عشر في النسخة الماضية عام 2021 والتي كانت في إيران.