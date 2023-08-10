كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام بلغاريا في كأس العالم للشباب.. وينافس على المركز السابع

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 19:45

كتب : محمد سمير

كرة طائرة - منتخب مصر للشباب

خسر منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة أمام بلغاريا في مباراة تحديد المراكز بين الخامس والثامن لـ كأس العالم تحت 19 عاما.

وانتصر منتخب بلغاريا بصعوبة على منتخب مصر بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وتفوق منتخب بلغاريا في الشوط الأول بنتيجة 25-23 ثم أدرك منتخب مصر التعادل بصعوبة بنتيجة 28-26 في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - فرنسا تنهي مغامرة مصر في بطولة العالم للناشئين بربع النهائي كرة طائرة - الكشف عن موعد مباراة منتخب الناشئين في ثمن نهائي بطولة العالم.. والقناة الناقلة كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع محمد عادل دولا كرة طائرة - مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم للناشئين بعد إقصاء كولومبيا

وتقدم منتخب بلغاريا في الشوط الثالث بنتيجة 25-21، ثم عاد منتخب مصر في الشوط الرابع وفرض التعادل والاحتكام لشوط فاصل بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الأخير حسم منتخب بلغاريا اللقاء لصالحه بنتيجة 15-12.

وينتظر منتخب مصر الخاسر من بلجيكا وإيطاليا في مباراة المركز السابع.

ويتواجد منتخب مصر بين الثمانية الكبار للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته.

وكانت أفضل نتيجة حققها منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين تحقيق المركز الرابع مرتين.

وكانت آخر مرة تواجد فيها منتخب مصر في ربع النهائي عندما حقق المركز الرابع في نسخة 2019.

وحصد منتخب مصر المركز الثاني عشر في النسخة الماضية عام 2021 والتي كانت في إيران.

كرة طائرة منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب للكرة الطائرة
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بعرض جديد لـ لعبة.. ونعلم بمفاوضات الأهلي كرة طائرة - فرنسا تنهي مغامرة مصر في بطولة العالم للناشئين بربع النهائي كرة طائرة - مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم للناشئين بعد إقصاء كولومبيا كرة طائرة - الكشف عن موعد مباراة منتخب الناشئين في ثمن نهائي بطولة العالم.. والقناة الناقلة كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع محمد عادل دولا طائرة - رئيس الاتحاد: مريم مصطفى أمام الدفع أو العودة إلى الأهلي.. وسبب خروج فريدة العسقلاني كرة طائرة - الأهلي يعين الإسباني مونزو لقيادة فريق الرجال كرة طائرة - بعد رحيله.. أحمد سعيد: لن أمثل داخل مصر إلا الأهلي
أخر الأخبار
صائد الجواهر.. بنفيكا يقتنص تروبين من أنياب إنتر 7 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عرضان منتظران من الدوري المصري لمهاجم الزمالك الشاب.. وموقف رحيله 18 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف 29 دقيقة | الدوري المصري
برازيلي جديد في جدة.. الأهلي يضم إيبانيز من روما 33 دقيقة | السعودية
الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني" 40 دقيقة | ميركاتو
رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب 47 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 3 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 4 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط