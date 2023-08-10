تقرير ألماني: وكيل كولو مواني في محادثات مع ريال مدريد

دخل موسى سيسوكو وكيل راندال كولو مواني مهاجم إنتراخت فرانكفورت ومنتخب فرنسا في محادثات مع ريال مدريد لاستكشاف إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الملكي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت 1" الألمانية فان تلك المحادثات جاءت في ظل صعوبة انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد الصيف الجاري.

ولا يضم ريال مدريد في قائمته في خط الهجوم للموسم الجديد سوى خوسيلو صاحب الـ33 عاما.

في السياق ذاته ذكر التقرير أن مواني يرغب في اللعب في دوري أبطال أوروبا.

كما أوضح التقرير أن اهتمام باريس سان جيرمان في ضم اللاعب توقف في ظل رغبة فرانكفورت في الحصول على 100 مليون يورو وهناك أزمة لدى النادي الفرنسي تتعلق باللعب المالي النظيف.

ويستمر عقد كولو مواني مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

وسجل مواني 23 هدفا وصنع 17 آخرين في 46 مباراة خاضها مع فرانكفورت.