ليكيب: 4 وجهات محتملة.. باريس سان جيرمان ونيمار يبحثان عن حلول مشتركة

بدأ باريس سان جيرمان ونيمار البحث عن حلول مشتركة لرحيل البرازيلي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الطرفين يبحثان عن وجهة تناسب كلاهما.

وكشف التقرير أن الهلال السعودي يضغط لضم اللاعب في الأسابيع الأخيرة.

وأكمل أيضا أن أحد فريقي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لوس أنجلوس جالاكسي ولوس أنجلوس أف سي يحاولان إقناع البرازيلي.

وأظهر برشلونة اهتماما بضم نيمار وكذلك ماركو فيراتي، وكذلك بايرن ميونيخ أبدى اهتماما لكن عليه حل مشاكله المادية قبل التقدم بعرض.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن الهلال أبدى استعداده لدفع 200 مليون يورو لضم نيمار.

وأوضحت التقارير أن الهلال رصد 200 مليون يورو شاملة شراء عقد اللاعب ورواتبه الشخصية لمدة 3 سنوات.

وينتهي تعاقد نيمار مع سان جيرمان في 2025.

صحيفة آس الإسبانية كشفت في وقت سابق عن السعر الذي يريد باريس سان جيرمان الحصول عليه مقابل بيع نيمار خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفقا لآس فإن باريس سان جيرمان لن يقبل ببيع نيمار مقابل أقل من 150 مليون يورو للموافقة على خروجه.

وقد يقبل باريس سان جيرمان بخروج اللاعب على سبيل الإعارة ولكن مع وضع بند إجبارية الشراء.

كانت صحيفة ليكيب قد كشفت عن رغبة نيمار في الخروج من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتبليغه النادي بذلك القرار.

الصحيفة أشارت إلى أن قرار نيمار يأتي بسبب عدم شعوره بالأمان من قبل النادي بعد مطالبة الجماهير برحيله تحت منزله في الموسم الماضي.

الأخبار نفاها والد اللاعب ووكيله ووصفها بالأخبار الكاذبة وغير المعروف مصدرها أو الغاية منها.

وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جيرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77.