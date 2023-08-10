حازم إمام لـ في الجول: مصر قد تواجه الجزائر في أكتوبر.. ونبحث عن ودية ثانية

قد يواجه منتخب مصر منافسه الجزائر وديا في شهر أكتوبر المقبل.

وكشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com اليوم الخميس: "سنواجه تونس في شهر سبتمبر المقبل وديا، وفي شهر أكتوبر هناك توقف دولي نريد خوض مباراتين وديتين".

وأردف "مباراة منهم قد تكون أمام الجزائر ونبحث الآن عن ودية أخرى".

وسبق والتقى منتخب مصر بالجزائر 25 مرة فاز الفراعنة 7 مرات مقابل 9 انتصارات لمحاربي الصحراء، فيما سيطر التعادل على المواجهة 9 مرات.

وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في كأس العرب التي أقيمت في ديسمبر من عام 2021 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله آنذاك.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه إثيوبيا في الثامن من شهر سبتمبر المقبل في استاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وكان منتخب مصر ضمن بالفعل تأهله متصدرا عن المجموعة للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار شهر يناير المقبل.