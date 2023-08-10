رومانو: تمت.. دينيس زكريا إلى موناكو

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

دينيس زكريا

توصل موناكو لاتفاق مع يوفنتوس لضم السويسري دينيس زكريا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب سينتقل لفريق الإمارة الفرنسية مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة لمكافآت.

وأكمل أن النادي الفرنسي توصل لاتفاق على كافة البنود مع اللاعب.

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ويتجه الآن اللاعب في طريقه لإجراء الفحص الطبي، ويمتلك يوفنتوس نسبة من إعادة البيع مستقبلا.

لاعب الوسط البالغ 26 عاما انضم ليوفنتوس قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في يناير 2022 وقضى 6 أشهر بقميص السيدة العجوز.

ولم يشارك اللاعب السويسري مع يوفنتوس سوى في 15 مباراة فقط سجل خلالهم هدفا وصنع آخر فيما غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.

وأعير الموسم الماضي إلى تشيلسي الإنجليزي، ولم يفعَل النادي اللندني بند أحقية الشراء مقابل 28 مليون يورو نهائيا تدفع على ثلاثة أقساط، بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وخاض زكريا 11 مباراة فقط وسجل هدفا وحيدا بقميص البلوز.

ويشارك موناكو الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

وسيكون السويسري ثالث تدعيمات الفريق الصيفي بعد فيليب كوهن القادم من سالزبورج ومحمد ساليسو القادم من ساوثامبتون.

دينيس زكريا يوفنتوس موناكو
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