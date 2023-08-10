رومانو: تمت.. دينيس زكريا إلى موناكو

توصل موناكو لاتفاق مع يوفنتوس لضم السويسري دينيس زكريا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب سينتقل لفريق الإمارة الفرنسية مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة لمكافآت.

وأكمل أن النادي الفرنسي توصل لاتفاق على كافة البنود مع اللاعب.

ويتجه الآن اللاعب في طريقه لإجراء الفحص الطبي، ويمتلك يوفنتوس نسبة من إعادة البيع مستقبلا.

لاعب الوسط البالغ 26 عاما انضم ليوفنتوس قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في يناير 2022 وقضى 6 أشهر بقميص السيدة العجوز.

Excl: Denis Zakaria to AS Monaco, here we go! Agreement in place with Juventus for €20m fixed fee plus important sell on clause 🚨⚪️🔴 #ASMonaco Agreement sealed also with Zakaria on personal terms, now on his way to the medical tests. Juve have huge percentage on future sale. pic.twitter.com/Zg3QJ3CRPm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

ولم يشارك اللاعب السويسري مع يوفنتوس سوى في 15 مباراة فقط سجل خلالهم هدفا وصنع آخر فيما غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.

وأعير الموسم الماضي إلى تشيلسي الإنجليزي، ولم يفعَل النادي اللندني بند أحقية الشراء مقابل 28 مليون يورو نهائيا تدفع على ثلاثة أقساط، بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وخاض زكريا 11 مباراة فقط وسجل هدفا وحيدا بقميص البلوز.

ويشارك موناكو الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

وسيكون السويسري ثالث تدعيمات الفريق الصيفي بعد فيليب كوهن القادم من سالزبورج ومحمد ساليسو القادم من ساوثامبتون.