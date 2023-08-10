نهائي البطولة العربية - تعديل موعد مباراة الهلال ضد النصر

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 16:51

كتب : هاني العوضي

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدفه مع النصر ضد الزمالك

عدل الاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراة نهائي البطولة العربية للأندية "كاس الملك سلمان للأندية".

ويلعب النصر ضد الهلال يوم السبت ضمن نهائي البطولة العربية على مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وسيلعب النصر أمام الهلال في السادسة مساء السبت بدلا من التاسعة في اليوم ذاته.

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وستقام المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع على قناة "ssc 1" وعبر تطبيق "شاهد".

وفاز الهلال على الشباب بهدفين مقابل هدف ضمن نصف نهائي البطولة.

وسجل محمد كنو ومالكوم وعبد الله الحمدان أهداف الهلال، فيما قلص جوستافو كويلار النتيجة للشباب.

فيما فاز النصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد ضمن نصف نهائي المسابقة.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 79.

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