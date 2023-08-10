4 حراس مرمى قد يعوضون انتهاء موسم كورتوا في ريال مدريد

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 16:46

كتب : إسلام أحمد

4 حراس مرمى قد يعوضون انتهاء موسم كورتوا في ريال مدريد

قبل أن يبدأ، انتهى موسم تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

كيلور نافاس

النادي : باريس سان جيرمان

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ديفيد دي خيا

النادي : لاعب حر

ريال مدريد

إصابة ستبعد كورتوا عن الملاعب لثمانية أشهر على الأقل، ليتأكد بذلك غيابه عن ريال مدريد طيلة الموسم المقبل 2023/2024.

وبإصابة كورتوا، لم يعد ريال مدريد يملك سوى أندري لونين الحارس الأوكراني الشاب.

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لونين أبلى بلاء حسنا حين اضطر كارلو أنشيلوتي لإشراكه ببعض المباريات في الموسم المنقضي، لكنه لم يكن أبدا الحارس الأول لأي فريق.

كل الأمور تشير لحتمية دخول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لسوق الانتقالات مجددا، ولكن هذه المرة لتعويض كورتوا، وليس لحسم صفقة كيليان مبابي.

وبنظرة على المتاحين في السوق، فربما لن يخرج حل ريال مدريد للأزمة عن أربعة حراس.

FilGoal.com يقدم لكم قائمة بأربعة حراس مرمى، يمكن لريال مدريد ضم أحدهم في الانتقالات الصيفية.

ديفيد دي خيا

الحل الأسهل هو ديفيد دي خيا. حارس إسباني يعرف أجواء الليجا. مخضرم وصاحب خبرات، ودولي رفقة الماتادورز.

الأهم من هذا وذاك، هو كون دي خيا حارس حر حاليا بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد. صفقة لن تكلف بيريز سوى راتب اللاعب، وستحقق رغبة اللاعب وريال مدريد نفسه التي حاولوا إتمامها قبل ثمان سنوات.

هل تذكرون واقعة تعطل الفاكس التي أفشلت انتقال دي خيا من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من الانتقالات الصيفية قبل بداية موسم 2014/2015؟ صاحب الـ32 عاما قد يحقق أمنيته الآن.

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كيلور نافاس

الحل الثاني من باريس. كيلور نافاس صاحب الـ36 عاما قد يعود لمعقل ريال مدريد مجددا في مهمة إنقاذ.

الحارس الكوستاريكي عاد لتوه إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء إعارته إلى نوتينجهام فوريست، والتي أنقذ فيها الفريق العريق من الهبوط في إنجلترا.

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باريس سان جيرمان قد لا يعارض بيع نافاس في العادة بسبب امتلاك جيانلويجي دوناروما، ولكن كون المشتري هو ريال مدريد، فقد يكون هذا عائقا بسبب العلاقة المتوترة بين الناديين على خلفية تمرد كيليان مبابي بهدف الانتقال إلى ريال مدريد.

على كل، فعودة نافاس إن تحققت، فستجلب معها ذكريات ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا حققها خلال فترته من 2014 إلى 2019 في سانتياجو برنابيو.

كيبا أريزابالاجا

حارس إسباني آخر سيكون على طاولة خيارات فلورنتينو بيريز بالتأكيد.

كيبا أريزابالاجا لن يكون الأساسي في تشكيل تشيلسي بالموسم المقبل بعد انضمام الإسباني الآخر روبيرت سانشيز من برايتون.

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تشيلسي ربما لن يمانع بيع كيبا صاحب الـ28 عاما، ولكن الصفقة بالتأكيد ستكلف خزائن ريال مدريد الكثير ليعوض البلوز المبلغ الذي اشتروه به مقابل 80 مليون يورو قادما من أتليتك بلباو عام 2018.

ياسين بونو

الحل الأخير سيكون مغربيا. ياسين بونو يتألق كل موسم تلو الأخر رفقة إشبيلية، وكان آخر التألق في كأس العالم مع المغرب ثم حسم الدوري الأوروبي مع ناديه.

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صاحب الـ32 عاما عليه أن يأخذ خطوة أكبر في مسيرته الآن، والأهم أن إشبيلية يعاني مشاكل مادية حاليا، قد لا تجعله يمانع بيع أحد نجومه.

ومع تلك العوامل، فربما يكون ياسين بونو حلا مطروحا لإنقاذ مرمى ريال مدريد في الموسم المقبل.

الدوري الإسباني كيلور نافاس تيبو كورتوا ديفيد دي خيا ياسين بونو
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