خبر في الجول - هداف الدرجة الثانية يوقع للمصري

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 16:28

كتب : رضا السنباطي

فريق المصري أمام الأهلي

حسم النادي المصري صفقة جديدة للموسم المقبل لتدعيم هجومه، وهذه المرة من الدرجة الثانية.

علم FilGoal.com أن رجب مارو مهاجم لافيينا وقع على عقود انتقاله لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 7 ملايين جنيه، حسبما علم FilGoal.com.

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المصري قرر التعاقد مع اللاعب بعد متابعته خلال مباريات الدرجة الثانية.

مارو هو هداف دوري الدرجة الثانية برصيد 16 هدفا.

ويتبقى الإعلان الرسمي للصفقة بعد الاتفاق بين الطرفين على قيمة الصفقة.

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يذكر أن المصري حاول ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وضم المصري هذا الصيف كل من سمير فكري قادما من الداخلية وميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمد الشامي من الإسماعيلي.

رجب مارو لافينيا المصري
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