اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لمجلس رابطة الأندية.. وموعد الانتخابات

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 16:17

كتب : بسام أبوبكر

رابطة الأندية المحترفة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة رابطة الاندية المحترفة للموسم الجديد 2023-2024.

وكشف اتحاد الكرة في بيان عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد 2023-2024 على أن يتم غلق باب الترشح يوم 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات.

وأوضح اتحاد الكرة أن إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة سيكون يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري بمقره.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف كيف يفكر أوسوريو في مستقبل ناشئي الزمالك كرة يد – سيناريو مجنون.. مصر إلى نصف نهائي كأس العالم للناشئين مؤتمر جوارديولا: نستعد الآن لتسلق الجبل الذي صعدناه الموسم الماضي ضربة موجعة.. ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي

وتواجد أحمد دياب في منصب رئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الموسمين الماضيين.

ونظّمت الرابطة منافسات الدوري المصري للمرة الأولى في الموسم قبل الماضي عقب تشكيلها.

وكشف عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية عن موعد قرعة الدوري المصري للموسم المقبل.

وقال عامر حسين عبر قناة ETC: "ننتظر إعلان الاتحاد الإفريقي عن مواعيد بطولاته خاصة السوبر الإفريقي ودوري السوبر لتحديد مواعيد الدوري المصري".

وأضاف "من الطبيعي ألا يلعب الأهلي مباريات محلية وقت مشاركته في دوري السوبر الإفريقي والأمر لا يحتاج لتعليمات من كاف لأن الفريق الذي سيصل إلى النهائي سيخوض 6 مباريات خلال 22 يوما وسيسافر 3 مرات خلالها فكيف يلعب في الدوري خلال هذه الفترة".

وتعجب قائلا: "هل من المنطقي أن ينظم الاتحاد الإفريقي بطولة دوري السوبر في نفس الموسم الذي تقام فيه بطولة كأس الأمم؟".

وأكمل "كاف أعلن في وقت سابق أن فرق دوري السوبر لن تشارك في دور الـ32 لدوري الأبطال، وفوجئنا بعكس ذلك".

وأوضح "سوف أقدم أكثر من تصور إلى رابطة الأندية لشكل الموسم الجديد من بينها تصور لدوري من دور واحد ثم دور ثاني بشكل مختلف لتقليل وقت البطولة".

وواصل "قرعة الدوري المصري يوم 15 أغسطس، والمسابقة تنطلق يوم 15 سبتمبر".

وأفصح "من شروط تنظيم بطولة سوبر النخبة بمشاركة 4 فرق إلغاء بطولة السوبر المصري بشكلها القديم بين بطل الدوري والكأس".

وبسؤاله كيف ينظم اتحاد الكرة بطولة سوبر جديدة من 4 فرق في ظل موسم مزدحم رد قائلا: "المال يحكم".

اتحاد الكرة المصري رابطة الأندية المحترفة
نرشح لكم
خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة عاد إلى منزله.. بيراميدز يضم مهند لاشين من فيوتشر مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف عروض مصطفى العش في الجول يكشف عائق يعطل انتقال باهر المحمدي من الإسماعيلي لـ المصري زياد طارق لـ في الجول: أنتظر الاستغناء النهائي من الأهلي.. ولدي 4 عروض حازم إمام لـ في الجول: مصر قد تواجه الجزائر في أكتوبر.. ونبحث عن ودية ثانية خبر في الجول - هداف الدرجة الثانية يوقع للمصري
أخر الأخبار
صائد الجواهر.. بنفيكا يقتنص تروبين من أنياب إنتر 22 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عرضان منتظران من الدوري المصري لمهاجم الزمالك الشاب.. وموقف رحيله 33 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف 44 دقيقة | الدوري المصري
برازيلي جديد في جدة.. الأهلي يضم إيبانيز من روما 48 دقيقة | السعودية
الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني" 54 دقيقة | ميركاتو
رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 3 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 4 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط