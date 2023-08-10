كرة يد – سيناريو مجنون.. مصر إلى نصف نهائي كأس العالم للناشئين

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين - كرة يد

تأهل منتخب مصر للناشئين إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد بعد سيناريو مجنون.

وتستضيف كرواتيا النسخة الحالية الحالية من كأس العالم للناشئين 2023.

وفاز منتخب مصر على نظيره جزر الفارو بنتيجة 38-34 بعد اللجوء لشوطين إضافيين وذلك ضمن ربع نهائي كاس العالم للناشئين.

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وكان المنتخب المصري متأخر في النتيجة بفارق هدفين قبل ثواني من نهاية الوقت الأصلي لكنه نجح في التعادل 32-32.

وحسم منتخب مصر نتيجة الشوط الأول الإضافي 34-32 قبل أن تنتهي المباراة بنيتجة 38-34 وذلك بنهاية الشوط الإضافي الثاني.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال لمواجهته في نصف النهائي.

يذكر أن منتخب مصر يحمل لقب النسخة الماضية من كأس العالم للناشئين 2019 عقب الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية.

كرة يد منتخب مصر للناشئين
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