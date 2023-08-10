كرة يد – سيناريو مجنون.. مصر إلى نصف نهائي كأس العالم للناشئين

تأهل منتخب مصر للناشئين إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد بعد سيناريو مجنون.

وتستضيف كرواتيا النسخة الحالية الحالية من كأس العالم للناشئين 2023.

وفاز منتخب مصر على نظيره جزر الفارو بنتيجة 38-34 بعد اللجوء لشوطين إضافيين وذلك ضمن ربع نهائي كاس العالم للناشئين.

وكان المنتخب المصري متأخر في النتيجة بفارق هدفين قبل ثواني من نهاية الوقت الأصلي لكنه نجح في التعادل 32-32.

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منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يسجل في الثانية الأخيرة ليتعادل مع منتخب جزر الفارو بنتيجة 31/31 ليصلوا للوقت الإضافي💪💪#ONTime_Sports#Visit_Egypt #Visit_alamein#العالم_علمين pic.twitter.com/hp8VJDbzb2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 10, 2023

وحسم منتخب مصر نتيجة الشوط الأول الإضافي 34-32 قبل أن تنتهي المباراة بنيتجة 38-34 وذلك بنهاية الشوط الإضافي الثاني.

⏰الدقيقة 59:36: جزر الفارو يتقدم على منتخب مصر بفارق هدف ⏰الدقيقة 60:00: منتخب مصر ينجح في تسجيل التعادل واللجوء إلى الأشواط الإضافية 🤯 نهاية المباراة: مصر تتفوق بفارق 4 أهداف وتصعد إلى نصف النهائي من كأس العالم لكرة اليد للناشئين 👏👏 pic.twitter.com/Yh0QKPZzpU — FilGoal (@FilGoal) August 10, 2023

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال لمواجهته في نصف النهائي.

يذكر أن منتخب مصر يحمل لقب النسخة الماضية من كأس العالم للناشئين 2019 عقب الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية.