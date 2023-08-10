في الجول يكشف كيف يفكر أوسوريو في مستقبل ناشئي الزمالك

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 15:38

كتب : إبراهيم رمضان

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

حسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك قراره بشان مستقبل لاعبي الفريق الصاعدين.

واستعان أوسوريو خلال نهاية الموسم المنصرم بمجموعة من اللاعبين الصاعدين بنادي الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أوسوريو وقع اختياره على الثلاثي محمد خضري وكريم عبد الحق ومصطفى شكري من مواليد 2001 للاستمرار بقائمة الفريق في الموسم المقبل.

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وتم قيد محمد خضري ضمن قائمة الفريق الأولى لارتباطه بعقد مع نادي الزمالك، فيما سيتم تسجيل الثنائي عبد الحق وشكري في القائمة الثانية الإضافية بعد توقيعهما على عقود خلال الفترة الماضية سيتم توثيقها وقيدهما.

وأعطى أوسوريو الضوء الأخضر لإدارة نادي الزمالك بشأن خروج الثلاثي على سبيل الإعارة خلال هذا الصيف من أجل الحصول على فرص أكبر للمشاركة في لمباريات قبل العودة لصفوف الفريق من جديد.

كما أبدى أوسوريو موافقته على خروج عدد من لاعبي الزمالك مواليد 2003 على سبيل الإعارة بشرط الحصول على عروض مناسبة تحقق الاستفادة الفنية للاعبين.

أوسوريو منح الفرصة للرباعي علي ياسر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد صلاح زكي مواليد 2003 خلال منافسات الموسم المنصرم.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك قد نجح في حل أزمة مديونياته مع اتحاد الكرة وتمكن من قيد جميع لاعبيه في القائمة الأولى.

وأرسل الزمالك "شيك بنكي" لاتحاد الكرة مقابل 30 مليون جنيه الخاصة بمستحقات الزمالك لدى الشركة الراعية ليتحصل عليهم اتحاد الكرة من الشركة مقابل مديونيات الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فقد أرفق الزمالك كافة لاعبيه في القائمة الأولى لضمان حقه فيهم، حتى لو قرر بيع بعضهم قبل بداية الموسم.

القائمة الأولى هي التي يرسلها كل فريق إلى اتحاد الكرة، والتي تتضمن جميع اللاعبين الذين كانوا مع الفريق بالموسم الماضي وسيستمرون في الموسم المقبل.

وفي حال لم يتم وضع اسم أي لاعب ضمن القائمة الأولى فيكون من حقه الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

ويسعى الزمالك حاليا لحل أزمة إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة من صفقة انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" التي تم إيقاف القيد بسببها حتى الدفع.

وينتظر الزمالك نتائج أزمة إيقاف القيد لمعرفة ما إذا كان سيبيع بعض اللاعبين ويتعاقد مع لاعبين آخرين أم سيستمر بنفس القائمة الحالية في الموسم المقبل دون تدعيمات.

وكان اتحاد الكرة قد مدد فترة قيد القائمة الأولى للأندية حتى اليوم الثلاثاء 8 أغسطس كموعد أخير.

وأنهى الزمالك الدوري المصري في المركز الثالث بالموسم الماضي خلف الأهلي وبيراميدز.

وتأهل الزمالك لكأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

الزمالك أوسوريو
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