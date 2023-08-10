ضربة موجعة.. ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 15:17

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

تعرض ريال مدريد لضربة موجعة قبل انطلاق مناسفات الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد أمام أتليتك بلباو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني (2023-2024).

وأعلن ريال مدريد تعرض تيبوا كورتوا حارس مرماه إلى إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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وقال ريال مدريد في بيان رسمي: " بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى. سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

وتسببت إصابة كورتوا في أزمة فنية كبرى لدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيعتمد أنشيلوتي على الأوكراني أندري لونين في مواجهة أتليتك بلباو في انتظار تحرك إدارة النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كورتوا (31 عاما) شارك مع ريال مدريد خلال الموسم المنصرم في 49 مباراة وحافظ على شباكه خلال 17 لقاء.

الدولي البلجيكي خاض 230 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2018 قادما من تشيلسي.

ريال مدريد تيبو كورتوا
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