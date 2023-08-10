من يضم كايسيدو ولافيا.. حرب تكسير العظام بين ليفربول وتشيلسي تستمر

دخلت حرب تكسير العظام بين ليفربول وتشيلسي في سوق الانتقالات لمستويات جديدة بعدما حاول كل طرف إفساد صفقة على الطرف الآخر.

تشيلسي يستهدف ضم موسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون منذ بداية الصيف، وبالمثل يفعل ليفربول مع روميو لافيا لاعب وسط ساوثامبتون.

وذكرت جريدة تليجراف أن ليفربول يزاحم تشيلسي على صفقة ضم موسيس كايسيدو لاعب برايتون بعرض أعلى.

وذلك ردا على عرض تشيلسي لضم روميو لافيا لاعب ساوثامبتون وهدف ليفربول منذ بداية الصيف.

فيما أوضحت صحف إنجليزية عديدة أن ليفربول تواصل مع برايتون للاستفسار عن موقف كايسيدو لكنه لم يتقدم بأي عرض رسمي إلى ألآن.

يذكر أن ليفربول سيحل ضيفا على تشيلسي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وفاجأ تشيلسي نظيره ليفربول في صفقة التعاقد مع روميو لافيا لاعب وسط ساوثامبتون.

ويسعى ليفربول لضم لاعب خط وسط جديد بعد رحيل العديد من نجوم الوسط هذا الصيف، ويستهدف ضم لافيا.

وبحسب "سكاي سبورت" فإن تشيلسي قدم عرضا بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني لضم لافيا.

وأوضحت التقارير أن من المتوقع رفض العرض ولكنه قريب من تقييم ساوثامبتون البالغ 50 مليون إسترليني.

وأشارت التقارير إلى أن المحادثات قد تتسارع بين تشيلسي وساوثامبتون خلال الـ24 ساعة القادمة لحسم الصفقة.

ورفض ساوثامبتون 3 عروض قدمها ليفربول لضم لاعب خط الوسط، ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق، حسب تقارير عديدة.

ساوثامبتون يسعى للحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن البالغ من العمر 19 عاما.

ذا أثليتك ذكرت في وقت سابق أن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لضم روميو لافيا قبل أن يرسل الريدز عرضا جديدا ويتم رفضه أيضا.

صاحب الـ 19 عاما يلعب في ساوثامبتون منذ صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي.

البلجيكي لعب مع ساوثامبتون خلال 34 مباراة وسجل هدفا في جميع المسابقات.

وتعاقد ليفربول حتى الآن مع الثنائي، أليكسيس ماك اليستر قادما من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي قادما من لايبزج.

فيما تخلي عن نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر وجودرن هندرسون وفابينيو.

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

فيما رفض برايتون عرضا ضخما من تشيلسي للتعاقد مع مويسيس كايسيدو.

ويمتد تعاقد كايسيدو مع برايتون حتى صيف عام 2027.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن برايتون رفض الحصول على 93 مليون إسترليني من تشيلسي للتخلي عن كايسيدو.

وأوضحت التقارير أن تشيلسي سيواصل محاولاته وسيقدم عرضا جديدا خلال الأيام المقبلة لضم كايسيدو.

ويحتاج تشيلسي للتعاقد مع لاعب في وسط الملعب لتعويض رحيل ماتيو كوفاسيتش الذي انضم لمانشستر سيتي.

اللاعب الإكوادوري صاحب الـ 21 عاما انضم لبرايتون في 2021 وقضى فترة إعارة مع بيرشوت البلجيكي قبل أن يعود لبرايتون من جديد.

لاعب الوسط شارك خلال الموسم الماضي مع برايتون في 43 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وسيلعب برايتون الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بينما لن يشارك تشيلسي في أي بطولة قارية.