ريليفو: زانيولو على أعتاب أستون فيلا

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 14:09

كتب : FilGoal

نيكولو زانيولو - روما - الدوري الإيطالي

بات نيكولو زانيولو قريبا من الانتقال لصفوف أستون فيلا خلال هذا الصيف.

ويمتد عقد زانيولو مع جالاتا سراي حتى صيف 2027.

وبحسب مصنة "ريليفو" الإسبانية، فإن أستون فيلا يجري محادثات بالفعل مع جالاتا سراي لضم صانع الألعاب الإيطالي.

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وأوضحت التقارير ان أستون فيلا حصل على موافقة زانيولو وأن هنالك ثقة من جميع الأطراف بإتمام الصفقة.

وكان زانيولو قد انتقل إلى صفوف جلطة سراي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من روما الإيطالي.

صاحب الـ27 عاما شارك مع جالاتا سراي في 15 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع آخر.

وتُوج زانيولو مع جالاتا سراي بلقب الموسم المنصرم من الدوري التركي.

جالاتا سراي أستون فيلا نيكولو زانيولو
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