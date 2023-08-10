الرياضية السعودية: حارس ميلان ينضم إلى أبها

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 13:49

كتب : FilGoal

شيبريان تاتاروشانو

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الروماني تشيبربان تاتاروشانو حارس ميلان وصل إلى السعودية ويستعد لتوقيع عقود انضمامه إلى فريق أبها.

وأوضح التقرير أن الحارس الروماني سيوقع على عقود انضامه لأبها بعدما وصل إلى السعودية

وسينضم الحارس البالغ من العمر 37 عاما إلى أبها في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان.

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وأضاف التقرير أن النادي السعودي قد يعلن عن التعاقد مع لاعب أجنبي جديد صباح الجمعة.

الحارس الروماني خاض 37 مباراة بقميص ميلان منذ انضمامه قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

في صيف 2020، ضم ميلان تاتاروشانو من أوليمبيك ليون الفرنسي ليصبح الحارس الثاني للفريق بعد رحيل بيبي رينا للاتسيو وانتهاء إعارة البوسني أسمير بيجوفيتش.

حارس المرمى الروماني المخضرم لعب سابقا في الدوري الإيطالي بصفوف فيورنتينا بين 2014 و2017، قبل أن ينتقل لـ فرنسا من بوابة نانت، ثم ليون في صيف 2019.

ولم يخض تاتاروشانو سوى 6 مباريات فقط مع أوليمبيك ليون الذي وصل لنهائي كأس الرابطة الفرنسية، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تاتاروشانو ميلان أبها
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