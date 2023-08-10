مدرب النصر: أريد مدافعا أجنبيا على وجه السرعة

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 13:06

كتب : FilGoal

النصر قبل مواجهة الزمالك في كأس العرب

طالب لويس كاسترو مدرب النصر السعودي إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع أجنبي خلال هذا الصيف على وجه السرعة.

وضرب النصر موعدا ناريا مع الهلال يوم السبت المقبل في نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي: "حققنا فوزا صعبا بسبب التكتل الدفاعي لفريق الشرطة العراقي الذي أغلق أمامنا كل الطرق نحو المرمى، والمستوى كان أقل من المباريات الماضية بسبب الإرهاق".

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وأضاف "دفاع الخصم كان قويا واستطعنا تحقيق الفوز بصعوبة، طلبت من إدارة النصر جلب مدافع وسرعة انضمامه لأن الفريق بحاجة عاجلة لمدافع أجنبي".

وشدد "لا يوجد وقت كافي للتمرين لأجل ذلك مستوى الفريق متذبذب لا أعرف هناك رياضة تُلعب كل يومين، في كأس العالم الفارق بين مباراة وأخرى 5 أيام، في البطولة العربية الوضع مختلف كل يومين مباراة أمر صعب جدا".

وبلغ النصر نهائي كأس الملك سلمان للأندية لأول مرة في تاريخ مشاركاته العربية بعد الفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 79.

في المقابل فاز الهلال على الشباب بثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن نصف نهائي البطولة.

ويلعب الهلال أمام الشباب يوم السبت المقبل ضمن نهائي البطولة العربية.

وستقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع على قناة "ssc 1" وعبر تطبيق "شاهد".

النصر السعودي لويس كاسترو
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