ليكيب: أهلي جدة يطلب ضم تياجو ألكانتارا من ليفربول

أفادت جريدة ليكيب الفرنسية أن نادي أهلي جدة السعودي قدم عرضا بقيمة 12 مليون يورو لشراء تياجو ألكانتارا من ليفربول.

وأوضح التقرير أن الساعات الأخيرة شهدت تحركات رسمية من أهلي جدة تجاه الدولي الإسباني.

وبذلك قد يخسر ليفربول لاعبا جديدا يتجه للدوري السعودي، بعد فابينيو الذي انتقل لاتحاد جدة وجوردن هندرسون الذي انضم للاتفاق وروبرتو فيرمينو الذي يلعب في صفوف أهلي جدة.

ويمتد عقد تياجو ألكانتارا مع ليفربول حتى صيف 2024.

وخلال الصيف الجاري ضم الأهلي كل من رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو وسميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف، وأخيرا فرانك كيسي.

قبل أكثر من شهر، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن تياجو ألكانتارا رفض عرضا ضخما للانتقال لأحد أندية الدوري السعودي.

وأوضحت التقارير اللاعب الإسباني يرغب في البقاء ضمن صفوف ليفربول حتى نهاية عقده بالموسم المقبل.

في المقابل أوضحت "سكاي سبورتس" أن ليفربول لا يمانع رحيل تياجو ألكانتارا مقابل الحصول على مبلغ مالي بدلا من رحيله مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في 28 مباراة فقط مع الريدز هذا الموسم.

الدولي الإسباني صنع هدفا وحيدا هذا الموسم ولم يسجل.

وعانى تياجو في موسمه الثالث مع ليفربول، باستمرار من مشاكل اللياقة البدنية، وأنهى الموسم المنصرم بأدنى عدد من المباريات.

وبشكل عام خاض تياجو 97 مباراة بقميص ليفربول وسجل 3 اهداف وصنع 6 آخرين.

لاعب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق سبق له الحصول على دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الألماني 7 مرات.