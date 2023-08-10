تقرير سعودي: الهلال يرصد 200 مليون يورو لضم نيمار

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 12:47

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

يتمسك نادي الهلال السعودي بحسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال هذا الصيف.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

الهلال
باريس سان جيرمان

يأتي ذلك بعد فشل الهلال في الحصول على خدمات ليونيل ميسي وانتقاله لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن الهلال أبدى استعداده لدفع 200 مليون يورو لضم نيمار.

أخبار متعلقة:
حوار مطول - كولر يتحدث عن الأهلي الأنجح في القارة والتدخل لتأجيل السوبر.. وصعوبات غير معتادة ذا أثليتك: بايرن توصل لاتفاق مع توتنام لضم كين إنها تقترب كثيرا.. تعرف على مواعيد انطلاق الدوريات الـ5 الكبرى ليكيب: سان جيرمان وافق على انتقال إيكتيكي لـ إيفرتون

وأوضحت التقارير أن الهلال رصد 200 مليون يورو شاملة شراء عقد اللاعب ورواتبه الشخصية لمدة 3 سنوات.

وينتهي تعاقد نيمار مع سان جيرمان في 2025.

صحيفة آس الإسبانية كشفت في وقت سابق عن السعر الذي يريد باريس سان جيرمان الحصول عليه مقابل بيع نيمار خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفقا لآس فإن باريس سان جيرمان لن يقبل ببيع نيمار مقابل أقل من 150 مليون يورو للموافقة على خروجه.

وقد يقبل باريس سان جيرمان بخروج اللاعب على سبيل الإعارة ولكن مع وضع بند إجبارية الشراء.

كانت صحيفة ليكيب قد كشفت عن رغبة نيمار في الخروج من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتبليغه النادي بذلك القرار.

الصحيفة أشارت إلى أن قرار نيمار يأتي بسبب عدم شعوره بالأمان من قبل النادي بعد مطالبة الجماهير برحيله تحت منزله في الموسم الماضي.

الأخبار نفاها والد اللاعب ووكيله ووصفها بالأخبار الكاذبة وغير المعروف مصدرها أو الغاية منها.

وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جيرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77.

نيمار دا سيلفا الهلال السعودي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
مدرب النصر: أريد مدافعا أجنبيا على وجه السرعة سيميوني: لم أتردد في رفض العروض السعودية لهذا السبب قنوات SSC تعلن طريقة إذاعة مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد "للقصة بقية".. أهلي جدة يتعاقد مع فرانك كيسي لن يعود للدوري الإسباني.. فييتو إلى القادسية السعودي قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن تسجيل اللاعبين الأجانب الشرق الأوسط: حمد الله مستمر مع اتحاد جدة بعد اجتماع ودي مع سانتو سكاي: النصر يخطط للتعاقد مع بايلي
أخر الأخبار
الرياضية السعودية: حارس ميلان ينضم إلى أبها 16 دقيقة | ميركاتو
مدرب النصر: أريد مدافعا أجنبيا على وجه السرعة 58 دقيقة | السعودية
ليكيب: أهلي جدة يطلب ضم تياجو ألكانتارا من ليفربول ساعة | ميركاتو
تقرير سعودي: الهلال يرصد 200 مليون يورو لضم نيمار ساعة | السعودية
حوار مطول - كولر يتحدث عن الأهلي الأنجح في القارة والتدخل لتأجيل السوبر.. وصعوبات غير معتادة ساعة | الدوري المصري
ذا أثليتك: بايرن توصل لاتفاق مع توتنام لضم كين ساعة | ميركاتو
إنها تقترب كثيرا.. تعرف على مواعيد انطلاق الدوريات الـ5 الكبرى ساعة | الكرة الأوروبية
ليكيب: سان جيرمان وافق على انتقال إيكتيكي لـ إيفرتون ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 3 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 4 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط