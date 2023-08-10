ذا أثليتك: بايرن توصل لاتفاق مع توتنام لضم كين

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 12:33

كتب : FilGoal

هاري كين يحتفل بهدفه مع توتنام أمام ليستر سيتي

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن بايرن ميونيخ الألماني توصل أخيرا لاتفاق مع توتنام من أجل ضم هدافه هاري كين.

وأوضح التقرير أن توتنام وافق على عرض بايرن الذي تخطى حاجز الـ100 مليون يورو.

وكان قائد منتخب إنجلترا يميل نحو البقاء مع توتنام ولكن يجب أن يتخذ قراره الآن بعد موافقة توتنام، حسب التقرير.

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وأضاف التقرير أن بايرن أغرى كين براتب سنوي يصل لـ25 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 480 ألف جنيه استرليني في الأسبوع وهو ضعف راتبه الحالي مع توتنام.

وأكدت جريدة بيلد الألمانية أنباء اقتراب كين من ارتداء قميص بايرن.

وأفادت أن إدارة بايرن تشعر بالتفاؤل على إنهاء الصفقة بشكل رسمي يوم الخميس.

ولو سارت الأمور كما خطط لها، سيلعب كين مباراته الأولى بقميص البافاري يوم الجمعة بعد المقبل في افتتاح الدوري الألماني أمام فيردر بريمن.

قبل يومين، ذكرت ذا أثلتيك أن توتنام رفض العرض الثالث رغم رفع المبلغ المعروض من بايرن.

وأضاف التقرير أن المفاوضات التي كانت بين الطرفين الأسبوع الماضي أدت إلى رفع المبلغ المقترح للصفقة من قبل بايرن، لكن توتنام جدد رفضه.

وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها يوم السبت فإن دانييل ليفي مالك توتنام تجاهل الموعد المحدد من بايرن للرد على عرضه الأخير لضم هاري كين.

وقرر ليفي الذهاب إلى ميامي الأمريكية لقضاء إجازة رفقة عائلته.

وكان بايرن قدم عرضا يوم الجمعة لتوتنام مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لحوافز لضم هاري كين.

وكانت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية ذكرت أن بايرن وضع يوم الجمعة كموعد أخير للرد على عرضه وإما أنه سينهي اهتمامه بضم هاري كين.

ويمتد تعاقد هاري كين مع توتنام حتى نهاية الموسم المقبل.

هاري كين بايرن ميونيخ توتنام
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