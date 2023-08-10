إنها تقترب كثيرا.. تعرف على مواعيد انطلاق الدوريات الـ5 الكبرى

تعود عجلة الدوريات الأوروبية للدوران هذه الأيام، وتعود معها متعة المباريات الرسمية بعد العديد من المباريات الودية خالية الدسم استعدادا للموسم الجديد.

وانطلق موسم 2023-2024 في بعض الدول الأوروبية، لكن الدوريات الـ5 الكبرى ستبدأ خلال أيام.

ويستعرض FilGoal.com موعد انطلاق الدوريات الـ5 الكبرى:

الدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

وينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء بيرنلي ضد مانشستر سيتي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

الدوري الإسباني

الجمعة 11 أغسطس

وينطلق الموسم الجديد للدوري الإسباني بلقاء ألميريا ضد رايو فاليكانو في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الدوري الفرنسي

الجمعة 11 أغسطس

وينطلق الموسم الجديد للدوري الفرنسي بلقاء نيس أمام ليل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

الدوري الألماني

الجمعة 18 أغسطس

وينطلق الموسم الجديد للدوري الألماني بلقاء فيردر بريمن ضد بايرن ميونيخ في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الدوري الإيطالي

السبت 19 أغسطس

وينطلق الموسم الجديد للدوري الإيطالي بمباراتي إمبولي ضد هيلاس فيرونا، وفروسينوني ضد نابولي في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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