ليكيب: سان جيرمان وافق على انتقال إيكتيكي لـ إيفرتون

وافق باريس سان جيرمان على رحيل مهاجمه هوجو إيكتيكي خلال هذا الصيف.

وانضم إيكتيكي لصفوف سان جيرمان في الصيف الماضي قادما من ستاد ريمس.

وبحسب "سكاي سبورتس" فإن باريس سان جيرمان وافق على عرض إيفرتون للتعاقد مع هوجو إيكتيكي.

وأوضحت التقارير أن الصفقة في طريقها للحسم وتبقى فقط الاتفاق على الشروط الشخصية مع اللاعب.

المهاجم صاحب الـ 21 عاما لم يظهر بشكل قوي مع النادي الباريسي وسجل 4 أهداف خلال 32 مباراة بالموسم المنصرم.

إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها أن إيكتيكي أحد الأسماء الغير مرغوب في بقائها ضمن صفوف باريس سان جيرمان.

الإذاعة ذاتها ذكرت أن سان جيرمان أبلغ كل من نيمار وفيراتي وريناتو سانشيز وخوان بيرنات وهوجو إيكتيكي بالرحيل عن الفريق الصيف الجاري.