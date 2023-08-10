تقارير: وست هام يستهدف مهاجم سيتي.. وقد يدخل في صفقة باكيتا

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

كول بالمر يحتفل بهدفه أمام أرسنال

ذكرت تقارير إنجليزية أن وست هام يونايتد يسعى لضم كول بالمر مهاجم مانشستر سيتي الشاب هذا الصيف.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن وست هام يستهدف ضم بالمر على سبيل الإعارة الموسم المقبل.

فيما أوضحت جريدة إيفنينج ستاندرد أن اللاعب قد يدخل ضمن الصفقة المحتملة بين الناديين، والتي تنقل لوكاس باكيتا لاعب وسط وست هام إلى سيتي.

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بالمر - 21 عاما - شارك قبل أيام في مباراة الدرع الخيرية أمام أرسنال وسجل هدفا، لكن فريقه خسر في النهاية بركلات الترجيح.

ويبحث مانشستر سيتي إمكانية التعاقد مع لوكاس باكيتا لاعب وسط وست هام.

ويريد بيب جوارديولا تقوية خط وسطه، لكنه لم يقدم أي عرض رسمي بعد بحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة.

وأشار التقرير إلى أن وست هام لا يرغب في بيع لاعبه بل وسيحاول ضم جيمس وارد براوس لاعب ساوثامبتون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت شبكة "جلوبو" البرازيلية كشفت في وقت سابق فجر اليوم أن مانشستر سيتي سيتقدم بعرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لضم باكيتا، لكن لم يرد الفريق اللندني بعد وينتظر عرضا أفضل.

وانضم باكيتا إلى وست هام في بداية الموسم الماضي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني كأغلى لاعب في تاريخ النادي.

وسجل البرازيلي البالغ 25 عاما 5 أهداف وصنع 7 في 41 مباراة بقميص وست هام ومتوجا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وحصل باكيتا على القميص رقم 10 بعد رحيل الأرجنتيني مانويل لانزيني العائد صوب ريفر بليت.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام بيب بلاعب الوسط البرازيلي ليس جديدا، حيث أبدى اهتماما بضمه خلال لعبه مع أولمبيك ليون الفرنسي كحل لتعويض رحيل بيرناردو سيلفا وهو ما لم يحدث.

وضم مانشستر سيتي الصيف الجاري صفقتين فقط وهما: ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي ويوشكو جفارديول من لايبزج الألماني.

ويبدأ وست هام الموسم خارج قواعده بلقاء بورنموث، فيما يفتتح مانشستر سيتي الموسم بلقاء بيرنلي.

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