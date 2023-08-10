سيميوني: لم أتردد في رفض العروض السعودية لهذا السبب

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو

أوضح الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أنه لم يتردد في رفض العروض السعودية التي وصلته هذا الصيف.

وقدم أهلي جدة السعودي عرضا مغريا لدييجو سيميوني، حسب جريدة ماركا الشهر الماضي.

وقال سيميوني لماركا: "لم أتردد في رفض العروض السعودية التي وصلتني، حتى لو ارتفع المقابل المالي".

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وأضاف "أنا سعيد في أتليتكو مدريد ولن أحد أسباب تدفعني للرحيل".

وأكمل "أعلم أن الدوري السعودي ينمو ويحتاج إلى النجوم ليزدهر أكثر".

وكان أهلي جدة يسعى للتعاقد مع مدرب جديد لخلافة بيتسو موسيماني، قبل أن يستقر على الألماني ماتياس يايسله.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أهلي جدة قدم عرضا مغريا لدييجو سيميوني لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن أهلي جدة قدم عرضا هو الأعلى في تاريخ مدربي الدوري السعودي لإقناع سيميوني بتدريب الفريق.

وينتهي تعاقد المدرب الأرجنتيني مع أتليتكو مدريد في 2024.

ويشهد الدوري السعودي تواجد الثلاثي البرتغالي، نونو سانتو وجورجي جيسوس ولويس كاسترو مع أندية الاتحاد والهلال والنصر على الترتيب.

وخلال الصيف الجاري ضم الأهلي كل من رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو وسميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف، وأخيرا فرانك كيسي.

دييجو سيميوني أتليتكو مدريد
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