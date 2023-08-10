كرة سلة - أشرف توفيق مديرا فنيا لـ سبورتنج

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 11:03

كتب : هاني العوضي

أشرف توفيق - المدير الفني لرجال سلة الأهلي

أعلن نادي سبورتنج تعاقده مع أشرف توفيق كمدير فني لفريق رجال السلة في الموسم الجديد.

وكان وائل بدر المدير الفني السابق والمدرب المساعد لمنتخب مصر قد اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

بينما قاد أشرف توفيق فريق طلائع الجيش الموسم الماضي ونجح في تقديم نتائج إيجابية مع الفريق.

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وكشف نادي سبورتنج عن التعاقد مع أشرف توفيق كمدير فني، وأحمد منير نجم سبورتنج السابق كمدرب عام.

وقضى أشرف توفيق فترة مؤقتة مع أهلي طرابلس الليبي عقب نهاية الموسم في مصر، ليقود الفريق في المراحل النهائية في ليبيا.

وسبق وأن تولى أشرف توفيق قيادة سبورتنج من قبل، كما كان يتولى القيادة الفنية لفريق الأهلي حتى صيف 2021.

وحقق أشرف توفيق لقب الدوري من قبل رفقة الأهلي.

وكان ثنائي سبورتنج باسم الليثي وعبد الرحمن خالد قد رحلا عن الفريق بعد انتهاء تعاقدهما.

وانتقل ثنائي سبورتنج إلى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.

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