كوبا ليبرتادوريس - بالميراس يقصي أتليتكو مينيرو للموسم الثالث تواليا.. وتأهل بوكا جونيورز

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 10:29

كتب : FilGoal

بالميراس

واصل بالميراس هوايته بإقصاء أتليتكو مينيرو من الأدوار الإقصائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس للموسم الثالث على التوالي.

وتأهل بالميراس إلى ربع النهائي بعد التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الإياب.

وكان بالميراس قد تغلب على أتليتكو مينيرو في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.

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كما حسم بوكا جونيورز الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد التغلب على ناسيونال الأوروجوياني بركلات الترجيح.

وانتهى لقاء الإياب بالتعادل بهدفين لكل منهما، ليتم اللجوء لركلات الترجيح بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي مع إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض.

للمرة الثالثة

ونجح بالميراس في إقصاء أتليتكو مينيرو للمرة الثالثة على التوالي من الأدوار الإقصائية لكوبا ليبرتادوريس.

فكان بالميراس قد أقصى مينيرو من نصف نهائي نسخة 2021 بقاعدة الهدف خارج الأرض قبل أن يتم إلغائها حديثها.

أما في نسخة 2022 أقصى بالميراس فريق أتليتكو مينيرو من ربع النهائي بركلات الترجيح.

وأخيرا في نسخة 2023 تفوق بالميراس ذهابا بهدف دون مقابل قبل أن ينتهي لقاء الإياب بالتعادل السلبي.

وبذلك تكون قد حسمت ستة فرق تواجدها في ربع النهائي ويتبقى مقعدان فقط.

وتأهلت أندية بالميراس وإنترناسيونال وفلومينسي من البرازيل، وبوكا جونيورز من الأرجنتين وبوليفار من بوليفيا وبيريرا من كولومبيا.

وينتظر بوكا جونيورز المتأهل من مواجهة أتليتكو ناسيونال الكولومبي ضد راسينج الأرجنتيني، وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الفريق الكولومبي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أما فلومينسي فينتظر المتأهل من فلامينجو البرازيلي وأوليمبيا الباراجوياني، وحسم الفريق البرازيلي لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.

كوبا ليبرتادوريس بالميراس مينيرو
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