كعادته ينثر السحر ويحصد الذهب.. دي ماريا يُهدي بنفيكا السوبر البرتغالي أمام بورتو

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 01:00

كتب : أحمد العريان

أنخيل دي ماريا يحتفل بهدفه أمام بورتو

كما العادة ينثر سحره أينما حل، وبقدميه يحصد الذهب لفريقه. أنخيل دي ماريا سجل في أولى مبارياته بعد العودة لـ بنفيكا، وأهداهم السوبر على حساب الغريم بورتو.

توج بنفيكا بطلا لبطولة كأس السوبر البرتغالي للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على بورتو في بداية لموسم 2023/2024.

وفاز بنفيكا على بورتو بهدفين مقابل لا شيء على ملعب أفيرو البلدي في مباراة كأس السوبر البرتغالي.

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وحين يتعلق الأمر بنهائي، فلا صوت يعلو فوق صوت الملاك آنخيل دي ماريا. سجل أنخيل دي ماريا وبيتر موسى هدفا بنفيكا في اللقاء.

التشكيل

روجر شميدت بدأ اللقاء بـ أنخيل دي ماريا كجناح أيمن، فيما لعب رافا سيلفا كقلب هجوم بعد بيع جونكالو راموس إلى باريس سان جيرمان.

على الجهة الأخرى، بدأ سيرخيو كونسيساو بـ مهدي طارمي كقلب هجوم.

وصف المباراة

بورتو كان المسيطر في بداية اللقاء والأكثر خطورة، فهدد طارمي المرمى في الدقيقة الـ13 بتصويبة مرت بجانب القائم.

وفي الدقيقة الـ15 سدد أوتافيو بجانب المرمى أيضا.

بنفيكا رد في الدقيقة الـ18 بتصويبة من جواو ماريو، لكن بجانب القائم الأيمن.

أليكساندر با تقدم في الدقيقة الـ27 وأرسل عرضية، قابلها أوركون كوكتشو بتصويبة، تصدى لها الحارس ديوجو كوستا إلى ركنية.

وسدد أنخيل دي ماريا في الدقيقة الـ34، لكن تصدى لها الحارس أيضا.

الشوط شهد خشونة كثيرة، أسمرت عن ثلاث إنذارات لبنفيكا من نصيب ميهايلو ريستيتش، وجواو ماريو، وأوركون كوكتشو، وثلاثة آخرين لبورتو من نصيب داني ناماسو، وبيبي، وبيبي الآخر، وانتهى الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

بنفيكا بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك ديفيد جوراسيك بدلا من ميهايلو ريستيتش، وبيتر موسى بدلا من جواو ماريو.

واستمرت الخشونة من لاعبي بورتو، فتحصل ستيفين أوستاكيو وزايدي سانوسي على إنذارين في أول 10 دقائق.

هدفان جميلان

وأخيرا جاءت الأهداف. أوركون كوكتشو انطلق في الدقيقة الـ61 وأرسل بينية رائعة إلى أنخيل دي ماريا، والذي بدوره استلم الكرة ثم سدد بطريقته الرائعة على يمين الحارس مسجلا الأول.

هدف دشن عودة دي ماريا إلى بنفيكا بعد رحلة خارجية استمرت 13 عاما قبل العودة إلى معقل النسور.

بورتو حاول العودة في النتيجة، فأجرى كونسيساو تبديلان بدخول روماريو بارو، وتوني مارتينيز بدلا من ستيفين أوستاكيو، وداني ناماسو في الدقيقة الـ65.

هنا لم يكتف بنفيكا بالهدف الأول، فسجل الثاني في الدقيقة الـ68. انطلاقة من رافا سيلفا ثم عرضية أرضية إلى بيتر موسى، والذي استلم وسدد في المرمى مسجلا الثاني.

كونسيساو تدخل مجددا في الدقيقة الـ69 بدخول جواو ماريو بدلا من ماركو جروجيتش، ورد شميدت بدخول فلورنتينو لويز وتشيكينيو في الدقيقة الـ70 والـ75 بدلا من كوكتشو، وجواو نيفيس.

وجاءت آخر تبديلات بورتو في الدقيقة الـ81 بدخول جونكالو بورجيس، وفران نافارو بدلا من زايدو سانوسي، ومهدي طارمي.

إثارة ما بعد التسعين

حكم المباراة احتسب 8 دقائق كوقت بدل من ضائع، لكن المباراة امتدت حتى الدقيقة 105.

بيبي تحصل على بطاقة جديدة في الدقيقة الـ90 وخرج مطرودا، ورافعا قميصه في وجه جماهير بنفيكا.

وبعدها مباشرة، سجل وينديرسون جالينو هدفا رائعا لبورتو بتصويبة رائعة، لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو وألغى الهدف بسبب لمسة يد على مهدي طارمي قبل الهدف.

تشيكينو كاد يسجل الثالث لبنفيكا في الدقيقة الـ96 من انفراد تصدى لها ديوجو كوستا، ثم محاولة أخرى من بيتر موسى، لكن تصدى لها كوستا أيضا.

سيرخيو كونسيساو اعترض على الحكم بقوة، ليشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهه بالدقيقة الـ97. هنا توقفت المباراة طويلا، حتى استكملت في الدقيقة الـ101.

واستمر اللعب حتى الدقيقة الـ105، إذ كاد يسجل بنفيكا هدفا ثالثا عن طريق بيتر موسى، لكن كوستا واصل التألق.

وأجرى شميدت آخر تبديلاته في الدقيقة الـ102 بدخول أندرياس شيلدروب بدلا من أنخيل دي ماريا، ليتلقى الملاك تحية الجماهير، ولينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بهدفين مقابل لا شيء.

بنفيكا توج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، ولأول مرة منذ عام 2019، فيما توقع رصيد بورتو عند 23 بطولة كأس سوبر برتغالي.

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