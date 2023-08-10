وكيله لـ في الجول: محمد إبراهيم ينتقل من كفر الشيخ إلى التعاون الليبي
الخميس، 10 أغسطس 2023 - 00:16
كتب : رضا السنباطي
كشف محمد سلامة وكيل محمد إبراهيم لاعب كفر الشيخ عن انتقال الأخير إلى التعاون الليبي.
وقال محمد سلامة لـFilGoal.com: "وقع محمد إبرامي على عقد انضمامه للتعاون الليبي لعامين".
وواصل "الاتفاق والتوقيع على العقود تم بعد موافقة نادي كفر الشيخ".
وأردف "الفريق الليبي يدربه المدير الفني المصري مصطفى مرعي".
وأنهى التعاون الليبي الموسم الماضي من الدوري الليبي في المركز السادس في المجموعة الأولى.
ويقام الدوري الليبي من خلال مجموعتين وتضم كل منهما 10 فرق ويتأهل أول ثلاثة من كل منهما لمرحلة تحديد بطل الدوري.
ويعد الموسم المقبل هو الأول للمدير الفني مصطفى مرعي مع التعاون بعدما كان يدرب دارنس الموسم الماضي وأنهاه خامسا في المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن التعاون نفسه.
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