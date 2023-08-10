نهائي البطولة العربية - موعد مباراة الهلال ضد النصر.. القنوات الناقلة

ضرب الهلال موعدا ناريا مع النصر في دربي مرتقب بنهائي البطولة العربية للأندية "كاس الملك سلمان للأندية".

وفاز الهلال على الشباب بهدفين مقابل هدف ضمن نصف نهائي البطولة.

وسجل محمد كنو ومالكوم وعبد الله الحمدان أهداف الهلال، فيما قلص جوستافو كويلار النتيجة للشباب.

فيما فاز النصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد ضمن نصف نهائي المسابقة.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 79.

ويلعب الهلال أمام الشباب يوم السبت المقبل ضمن نهائي البطولة العربية.

وستقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع على قناة "ssc 1" وعبر تطبيق "شاهد".