خيسوس: الهلال أفضل فريق هجومي في البطولة العربية بدون مهاجم صريح
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 23:51
كتب : FilGoal
أشاد جورجي خيسوس المدير الفني للهلال بما قدمه فريقه في مواجهة الشباب وقدرته على الفوز رغم الطرد والتأهل لنهائي كأس العرب.
وفاز الهلال على الشباب اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي ليضرب موعدا مع النصر في النهائي.
وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة من الناحية التكتيكية في المجمل كانت مستواها مرتفع من فريقا".
وواصل "سجلنا هدفا وكنا نزيد زيادة الحصيلة وبعد الطرد أصبحت الأمور أصعب لكن رغم ذلك استطعنا تسجيل هدفين ونحن أفضل فريق هجومي في البطولة بدون مهاجم صريح".
وأتم المدرب البرتغالي حديثه "هذا هو النهائي رقم 24 لي في مسيرتي وأبارك للجماهير واللاعبين".
وسبق لخيسوس في موسمه السابق مع الهلال الفوز بكأس السوبر السعودي 2018.
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