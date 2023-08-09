بعد 8 سنوات.. المولودية يعيد يوسف بلايلي إلى الجزائر
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 23:41
كتب : FilGoal
عاد يوسف بلايلي إلى منافسات الدوري الجزائري من بوابة نادية مولودية الجزائر.
يوسف بلايلي
النادي : أجاكسيو
وانضم بلايلي لصفوف مولودية الجزائري في صفقة انتقال حر.
وأعلن مولودية الجزائر مساء اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع يوسف بلايلي.
صاحب الـ 31 عاما كان قد لعب في صفوف الترجي من قبل لمدة موسم في 2018/2019 وتوج مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا.
وبعد الرحيل عن الترجي انضم البلايلي إلى أهلي جدة وقطر ثم انتقل إلى استاد بريست.
وكانت المحطة الأخيرة للبلايلي مع فريق أجاكسيو في الموسم الماضي وشارك في 23 مباراة وخلالهم سجل ستة أهداف وصنع 5 آخرين.
وسق لبلايلي اللعب بقميص اتحاد العاصمة الجزائري ليعود من جديد للدوري الجزائري بعد 8 سنوات.
يذكر أن بلايلي قاد منتخب الجزائر للتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 وكاس العرب 2021.
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