مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بعرض جديد لـ لعبة.. ونعلم بمفاوضات الأهلي

يتواصل مسؤولوا الزمالك مع محمد مصطفى لعبة من أجل استمراره مع الفريق بعد تعثر مفاوضاته مع الجزيرة الإماراتي.

وكان لعبة قد استقر على الرحيل من الزمالك والانتقال إلى الجزيرة الإماراتي قبل أن تتعثر الصفقة بسبب خلاف على الأمور المادية.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "نجري مفاوضات في الوقت الحالي مع محمد لعبة من أجل إعادته للفريق بعد تعثر انتقاله للجزيرة الإماراتي".

وتابع "تقدمنا بعرض بضعف راتب لعبة السابق مع الفريق من أجل استمراره".

واختتم تصريحاته "نعلم أن الأهلي أيضا يتفاوض مع لعبة ولكن اللاعب لم يحسم أمره بعد".

وكان محمد مصطفى لعبة قد انتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.

ولم يتوصل لعبة لاتفاق مع الزمالك قبل أن يستقر على الاحتراف الخارجي إلى الجزيرة الإماراتي.

وتعثر الاتفاق بين لعبة والجزيرة الإماراتي بسبب خلاف على المقابل المادي.

ولم يحسم لعبة مستقبله سواء بالعودة إلى الدوري المصري أو الاحتراف الخارجي.

ويتواجد اللاعب رفقة منتخب مصر في معسكر بسلوفينيا ضمن الاستعدادات لمنافسات أمم إفريقيا.

ونجح لعبة في التتويج بلقبي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي وحصد وصافة بطولة إفريقيا.