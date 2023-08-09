خبر في الجول - مفاوضات من الزوراء العراقي لضم محمود وادي.. وموقف بيراميدز

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 23:31

كتب : عمرو نبيل

بيراميدز - طلائع الجيش

دخل نادي الزوراء العراقي في مفاوضات مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي لاعب بيراميدز من أجل التعاقد معه في الصيف الجاري.

وعلم FilGoal.com أن نادي الزوراء العراقي يسعى لضم محمود وادي بناء على طلب حسام البدري المدير الفني للفريق.

ويخوض نادي الزوراء العراقي مفاوضات قوية مع بيراميدز لضم اللاعب.

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من جانبه لا يمانع نادي بيراميدز رحيل لاعبه، خاصة أنه قضى الموسم الماضي معارا لصفوف طلائع الجيش.

ولعب محمود وادي البالغ من العمر 28 عاما الموسم الماضي مع طلائع الجيش 18 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها 4 أهداف.

وفي مصر بشكل عام لعب محمود وادي مع أندية المصري وبيراميدز وطلائع الجيش.

وفي حالة إتمام الصفقة سيكون محمود وادي ثاني لاعب من الدوري المصري ينضم للزوراء العراقي بعد كريستوفر جون المهاجم النيجيري لاعب الداخلية السابق.

محمود وادي بيراميدز الزوراء حسام البدري
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