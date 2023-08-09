الجونة يضم أليو جاتا لاعب بترول أسيوط
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 23:17
كتب : عمرو نبيل
نجح نادي الجونة في التعاقد مع أليو جاتا ظهير أيسر فريق بترول أسيوط في صفقة انتقال حر.
وعلم FilGoal.com أن الجونة ضم اللاعب الذي يحمل جنسية جامبيا في صفقة تمتد إلى 3 مواسم.
جاتا البالغ من العمر 27 عاما قدم إلى مصر في 2020 ولعب مع نادي النجوم قبل الانضمام لصفوف بترول أسيوط.
وكان الجونة ضم كل من محمد الصباحي وأحمد مسعود ووجيه عبد الحكيم وحسام الصانع.
وعاد الجونة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل رفقة كل من زد وبلدية المحلة.
وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.
نرشح لكم
خبر في الجول - مفاوضات من الزوراء العراقي لضم محمود وادي.. وموقف بيراميدز صفقة لـ البدري من مصر.. الزوراء العراقي يضم كريستوفر جون من الداخلية في الجول يكشف موقف الزمالك المالي.. الموارد المنتظرة وأوجه الصرف العاجلة وكيله لـ في الجول: حسين حسني ينتقل من بورتو السويس إلى سيراميكا كليوباترا الجونة يضم حسام الصانع ومحمد الصباحي اتحاد الكرة يعلن نظام الصعود والهبوط في الدرجة الثانية.. وطريقة مختلفة بعد موسم خبر في الجول - سيراميكا يتمم الاتفاق مع المريخ السوداني للتعاقد مع إريك كامبالي الصفقة التاسعة - طلائع الجيش يتعاقد مع يسري وحيد من الترسانة