الجونة يضم أليو جاتا لاعب بترول أسيوط

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 23:17

كتب : عمرو نبيل

أليو جاتا - لاعب الجونة

نجح نادي الجونة في التعاقد مع أليو جاتا ظهير أيسر فريق بترول أسيوط في صفقة انتقال حر.

وعلم FilGoal.com أن الجونة ضم اللاعب الذي يحمل جنسية جامبيا في صفقة تمتد إلى 3 مواسم.

جاتا البالغ من العمر 27 عاما قدم إلى مصر في 2020 ولعب مع نادي النجوم قبل الانضمام لصفوف بترول أسيوط.

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وكان الجونة ضم كل من محمد الصباحي وأحمد مسعود ووجيه عبد الحكيم وحسام الصانع.

وعاد الجونة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل رفقة كل من زد وبلدية المحلة.

وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

الجونة
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