البطولة العربية – الهلال يفوز على الشباب ويضرب موعدا ناريا مع النصر في النهائي

ضرب الهلال موعدا ناريا مع النصر في دربي مرتقب بنهائي البطولة العربية للأندية "كاس الملك سلمان للأندية".

وفاز الهلال على الشباب بهدفين مقابل هدف ضمن نصف نهائي البطولة.

وسجل محمد كنو ومالكوم وعبد الله الحمدان أهداف الهلال، فيما قلص جوستافو كويلار النتيجة للشباب.

وتأهل الهلال إلى نهائي البطولة العربية ليواجه النصر الفائز على الشرطة العراقي بهدف دون رد في نصف النهائي الآخر.

ويلعب الهلال أمام الشباب يوم السبت المقبل ضمن نهائي البطولة العربية.

وصف المباراة

بدأ الهلال المباراة بضغط هجومي على مرمى الشباب وسدد روبن نيفيز تسديدة قوية مرت اعلى المرمى.

وأرسل روبن نيفيز الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها محمد كنو برأسية قوية مرت يمين الحارس لداخل الشباك في الدقيقة 27.

وحاول الهلال مجددا وارسل ميشيل ديلجادو تمريرة عرضية من جهة اليمين وقابلها سالم الدوسري برأسية مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وأشهر الحكم أمين عمر البطاقة الحمراء للحارس عبدالله المعيوف بعدما تصدى للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء ومنع هدفا محققا للشباب,

وأرسل سعود عبد الحميد تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء حولها سافيتش بتمريرة بالرأس ثم تابعها مالكوم بتسديدة مباشرة لتمر داخل الشباك في الدقيقة 3+45 من الشوط الأول.

وأطلق جوستافو كويلار تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك في الدقيقة 56.

وسدد متعب الحربي تسديدة قوية مرت بجوار مرمى الهلال بقليل عند الدقيقة 90.

وبمهارة رائعة من سالم الدوسري نجح عبد الله الحمدان في تسجيل الهدف الثالث لنادي الهلال عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

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