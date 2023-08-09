خبر في الجول - لجدولة الديون وقيد اللاعبين.. وفد من الزمالك لاتحادات ألعاب الصالات

استقر نادي الزمالك على تشكيل لجنة من أجل الذهاب إلى اتحادات ألعاب الصالات من أجل قيد اللاعبين.

ويعاني نادي الزمالك من ديون متراكمة لصالح اتحادات السلة واليد والطائرة مما يعيق قيد لاعبيه للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيرسل وفودا إلى اتحادات اليد والسلة والطائرة للتفاوض بشأن المديونيات المستحقة.

ومن المقرر أن يتفاوض ممثلو الزمالك مع اتحادات السلة واليد والطائرة للتوصل إلى حل بشأن جدولة المديونيات المستحقة وفتح القيد للنادي بصورة طبيعية.

ويستعد نادي الزمالك لخوض منافسات البطولة العربية للأندية لكرة اليد والمقرر انطلاقها يوم 16 أغسطس الجاري.

ويتأهل بطل البطولة العربية لأندية كرة اليد إلى منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في السعودية بنوفمبر المقبل.

ونجح الزمالك في إتمام اتفاقه مع صفقاته الثلاثة المتاحة له في كرة السلة وفقا للوائح الاتحاد المصري.

وتعاقد الزمالك مع أحمد إسماعيل وعلي عمر بالإضافة لإتمام اتفاقه مع أدهم العيدة.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 أكتوبر المقبل في دولة البحرين.