خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع أدهم العيدة لتدعيم صفوف فريق السلة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 22:48

كتب : إبراهيم رمضان

أدهم العيدة لاعب منتخب مصر لكرة السلة

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع أدهم العيدة لاعب كرة السلة الكندي من أصول مصرية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكان العيدة الذي يحمل الجنسية الكندية وصاحب الـ 24 عاما قد انضم إلى منتخب مصر العام الماضي إنهاء كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة ببياناته كلاعب مصري.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع أدهم العيدة وتواصل مع اللاعب لإرسال العقود.

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ويرتب مسؤولوا الزمالك مع اللاعب موعد وصوله إلى مصر من أجل الانضمام إلى الفريق ضمن استعدادات الموسم الجديد.

ويعد اللاعب أدهم العيدة كندى من أصول مصرية ويبلغ من العمر 23 عاما، ولد وعاش في كندا لأبوين مصريين من أسوان، وتواصل اتحاد كرة السلة مع اللاعب في صيف 2022، لعودته لجذوره وتمثيل مصر فى مختلف البطولات المقبلة.

وحصد الزمالك وصافة كأس مصر بعد الخسارة من الأهلي في النهائي، وذلك بعد إقصاء الاتحاد من نصف النهائي.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 أكتوبر المقبل في دولة البحرين.

ونجح الزمالك في التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده.

كما دعم الزمالك صفوفه بضم علي عمر لاعب المصرية للاتصالات.

كرة سلة الزمالك أدهم العيدة الكندي المصري
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