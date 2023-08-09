في الجول يكشف موقف الزمالك المالي.. الموارد المنتظرة وأوجه الصرف العاجلة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 22:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

ملفات عديدة على الزمالك حسمها خلال أيام قليلة، في ظل موجة عدم الاستقرار العاتية التي يمر بها النادي.

إيقاف القيد ومستحقات متأخرة، كلها أوجه صرف على الزمالك استثمار عوائده العاجلة فيها.

الزمالك حاليا محروم من قيد صفقات جديدة في كرة القدم بسبب حكم من فيفا لتأخير دفع غرامة تأخير دفع قيمة انتقال محمود عبد الرازق من سبورتنج لشبونة. النادي محروم كذلك من قيد صفقات جديدة في اتحادات كرة اليد، وكرة السلة، وكرة الطائرة بسبب المديونيات المتراكمة على النادي.

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FilGoal.com يكشف لكم موقف الزمالك المالي حاليا. الموارد المنتظرة، وأوجه الصرف العاجلة.

الموارد الحالية وأوجه الصرف

-انتعشت خزينة الزمالك في الفترة السابقة من بعض الموارد، أهمها من نادي التعاون نظير ما تبقى من صفقة انتقال مصطفى فتحي وقيمتها 400 ألف دولار.

1-الزمالك سيدفع مبلغ 270 ألف دولار قيمة غرامة بنيامين أتشيمبونج.

2-الزامالك سيدفع أيضا 190 ألف دولار لـ خوان كارلوس أوسوريو قيمة راتب شهرين متأخرين.

الموارد المنتظرة وأوجه الصرف

بعد ذلك سيبدأ النادي البحث عن سٌبل تجميع قيمة غرامة سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا.

-الزمالك سيبحث مع اتحاد الكرة طريقة لاستعجال فيفا بشأن مستحقات مشاركة سيف الجزيري في كأس العالم، والبالغة 229 ألف دولار.

-الزمالك ينتظر أيضا قيمة مكافأة مشاركته في دوري أبطال إفريقيا عن الموسم المنقضي من كاف، والبالغة 700 ألف دولار.

كاف ينتظر تحصيل قيمة الرعاية وعوائد البث من الشركة الراعية لدفع مستحقات الأندية. في الموسم الماضي، دفع كاف مستحقات الأندية في بداية شهر سبتمبر.

-الزمالك ينتظر كذلك مبلغ 90 ألف دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العرب للأندية.

-بذلك سيكون الزمالك قد جمع مبلغ مليون و190 ألف دولار.

-سينتظر الزمالك دخول موارد مالية أخرى متمثلة في نظير اشتراكات الأعضاء أو دفعة جديدة من قيمة الرعاية من الشركة الراعية.

وفور تجميع مبلغ مليون ونصف المليون دولار، ستكون الأولوية لدفع غرامة سبورتنج لشبونة لحل مشكلة إيقاف القيد.

وسيحاول الزمالك خلال تلك الفترة، التوصل لحلول مع اتحادات لعبات كرة اليد، وكرة الطائرة، وكرة السلة لفتح باب القيد.

الزمالك سيحاول أيضا خلال تلك الفترة دفع أجزاء من مستحقات لاعبيه في مختلف الألعاب خلال تلك الفترة.

الدوري المصري الزمالك كرة يد اتحاد الكرة شيكابالا
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