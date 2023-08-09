قنوات SSC تعلن طريقة إذاعة مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد

أوضحت شبكة قنوات SSC طريقة إذاعة مباريات الدوري السعودي في الموسم المقبل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشفت قنوات SSC عن إذاعة البطولات التي حصلت على حقوقها عبر باقة الرياضة لموقع وتطبيق "شاهد" وجهاز GOBX بجودة HD و4K.

فيما يمكن متابعة المباريات بتقنية الصورة SD عبر باقة VIP من "شاهد" وكذلك عبر قنوات SSC التي تبث فضائيا عبر القمر عربسات.

وينطلق الدوري السعودي يوم 11 أغسطس الجاري.

وتمتلك قنوات SSC حقوق إذاعة مباريات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا.

وكذلك منافسات كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري في السعودية.

وأيضا حقوق بطولتي السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي.