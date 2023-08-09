ذا أثليتك: انضمام رايا إلى أرسنال على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

دافيد رايا - برينتفورد

يقترب ديفيد رايا حارس مرمى برينتفورد من الانتقال إلى أرسنال ولكن على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء.

وكانت التقارير تشير إلى انتقال رايا إلى أرسنال كبيع نهائي حتى صيف 2028 وهو ما تغير في الساعات الأخيرة.

وكشف موقع ذا أثليتك عن اتفاق أرسنال على التعاقد مع رايا على سبيل الإعارة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني.

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ويأتي ذلك مع خيار أحقية الشراء مقابل 27 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل.

ويتبقى لرايا عام واحد في عقده مع برينتفورد وسوف يمدد تعاقده قبل الانتقال إلى أرسنال.

الحارس صاحب الـ27 عاما من ناشئي كورنيلا الإسباني وانتقل إلى بلاكبيرن في 2012 وأعير إلى ساوثبورت.

وانتقل في 2019 إلى برينتفورد حيث أصبح حارسا أساسيا.

ومع برينتفورد خاض رايا 161 مباراة استقبل خلالهم 162 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 54 مرة.

وخلال الصيف الجاري ضم أرسنال كل من كاي هافيرتز وديكلان رايس ويوريان تيمبر.

الدوري الإنجليزي ديفيد رايا أرسنال برينتفورد
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