بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر وديا أمام الغرافة بهدف براهيمي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 21:22

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - فرجاني ساسي

فاز فريق الغرافة على الوكرة بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت المباراة مشاركة حمدي فتحي لاعب الوكرة من البداية.

وتعد المباراة هي الأخيرة لفريق الوكرة استعدادا للموسم الجديد في قطر.

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هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 26 عن طريق الجزائري ياسين براهيمي.

وشهدت المباراة أيضا مشاركة فرجاني ساسي لاعب الغرافة.

ويفتتح الوكرة مبارياته في الدوري القطري يوم 16 أغسطس المقبل بمواجهة معيذر.

وانتقل حمدي فتحي لصفوف الوكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من الأهلي.

الوكرة حمدي فتحي الغرافة
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