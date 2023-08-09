ماني: الشرطة دافع جيدا ضد النصر.. ولا أعرف الهلال أو الشباب جيدا لأختار بينهما

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

ساديو ماني - النصر ضد الرجاء في البطولة العربية

أشاد ساديو ماني لاعب النصر بأداء منافس فريقه الشرطة العراقي في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

ساديو ماني

النادي : النصر

النصر

وفاز النصر على الشرطة بهدف دون رد في نصف نهائي البطولة العربية سجله كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

وقال ماني لقناة "إس إس سي" عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد اليوم حتى لو أهدرنا عدة فرص لكنني أعتقد أننا ضغطنا حتى النهاية وفي الختام انتصرنا".

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وواصل "المباراة كانت صعبة بشكل عام، الشرطة لعبوا بشكل جيد ودافعوا بشكل جيد وصعبوا الأمور علينا".

وعن الانسجام بشكل سريع مع زملائه الجدد في النصر عقب انتقاله من بايرن ميونيخ قال: "أقدر الانسجام السريع مع الفريق وهذا يعطيني دفعة قوية للاستمرار وأقدم أفضل ما لدي للنصر للمساهمة في الفوز بالبطولات".

وأردف "سنقدم ما لدينا للفوز باللقب ونعلم أن الأمر صعب لكن سنقدم ما لدينا".

وبسؤاله هل يريد مواجهة الهلال أم الشباب في النهائي أجاب ماني "لا أعرف الفريقين بشكل جيد لكنني واثق من قوتهما ولذلك هما في نصف النهائي ولكن سنتعامل مع أي منهما".

ماني النصر الشرطة البطولة العربية
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